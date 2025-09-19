«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года

Пока Netflix размышляет над американским ремейком «Игры в кальмара», зрители уже нашли идеальный план для успеха сериала — шоураннерам обязательно нужно глянуть новейшую экранизацию Стивена Кинга «Долгая прогулка». Якобы именно этот мрачный фильм должен стать учебником для создателей ребута.

Основная претензия к поздним сезонам «Игры в кальмара» — упор на зрелищность в ущерб глубине персонажей. Сезон 3 критиковали за скоропалительные финалы арок и невыполненные обещания. Здесь-то и кроется урок: «Долгая прогулка» выигрывает за счет фокуса на внутреннем мире героев, считают обозреватели ScreenRant.

Вместо того чтобы изобретать все более сложные игры, как это делали в «Кальмаре», «Прогулка», признанная одним из лучших триллеров года, держит зрителя в напряжении одним простым правилом: иди или умрешь.

Это позволяет камере часами изучать лица участников, их диалоги, моменты слабости и вспышки человечности. Каждая бессонная ночь и каждый километр пути раскрывают персонажей лучше, чем любая кровавая игра с «гениальной» механикой.

Именно это и нужно американскому «Кальмару»: не гнаться за экшеном, а замедлиться. Дать героям дышать, позволить зрителю проникнуться их болью и страхами.

Как показывает «Долгая прогулка», выживание становится в разы увлекательнее, когда ты эмоционально вовлечен в судьбу идущих.

Если ребут последует этому пути — сделает ставку на психологию, а не на визуальную эксцентрику, — у него есть все шансы превзойти оригинал. В конце концов, самая захватывающая битва происходит не на игровом поле, а в сердцах тех, кто на него попал.

