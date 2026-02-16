Оповещения от Киноафиши
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10

«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10

16 февраля 2026 07:00
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10

Авторы пеплума словно застряли в прошлом, но минусов в этом нет.

«Спартак: Дом Ашура» выглядит так, будто его достали из капсулы времени, где на календаре застыл 2010-й, HBO еще не убил «Престолов», а тестостерон измеряли количеством спартанцев на экране. Но именно эта бесстыжая архаичность делает его идеальной заменой для дарк-фэнтези во вселенной Вестероса.

Сюжетный кульбит, с которого начинается спин-офф, способен удивить любого зрителя. Ашур, мерзавец и предатель, погиб в оригинале. Но Люси Лоулесс, она же Зена – королева воинов, в роли загробной распорядительницы отправляет его в параллельную реальность.

«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10

Там он не сдал Спартака, а помог римлянам, и в награду получил гладиаторскую школу. Глупо? Дико. Но именно эта отвязность снимает с авторов все оковы, настаивает кинокритик Егор Москвитин.

Дальше начинается главное: путь человека, который родился на дне, но отказывается там оставаться. Сириец, бывший раб, вечный чужак – он лезет в высшее общество Рима с таким остервенением, будто за ним черти гонятся. А они, собственно, гонятся.

Только черти здесь – его собственная гордыня, которую создатели упаковали в обертку из замедленных съемок, мускулистых торсов и диалогов, балансирующих между шекспировским пафосом и рэп-баттлами.

«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10

Но если копнуть глубже, «Дом Ашура» – это даже не про Рим. Это про человека, которому дали второй шанс и не сказали, что это ловушка. Каждая его победа – ступень к пропасти, каждый союзник – будущий враг, каждая минута свободы – отсроченный приговор.

Он не знает, что живет в аду, который сам себе построил. И от этого зрелище становится еще интереснее.

«Сколько было потрясающих твистов и эпичных схваток! "Игра престолов" просто стыдливо сидела в уголке и смотрела с завистью на сценарные пиршества», – восхищаются в Сети.

Даже HBO с его миллиардными бюджетами на драконов такого уже не умеет. А тут – умеют, да еще как.

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
