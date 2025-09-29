«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

По крайней мере, в этом уверены западные сериаломаны.

Задолго до того, как Вестерос погрузился в интриги и битвы, свои «игры престолов» развернулись в сумрачных коридорах гигантского, ветшающего замка Горменгаст.

Четырехсерийный мини-сериал «Темное королевство» BBC 2000 года — тот самый случай, когда скромный бюджет с лихвой компенсируется готической атмосферой, сложными персонажами и ядовитой политической интригой.

«Как "Игра престолов", но замки поменьше. А еще здесь один из лучших злодеев в истории фэнтези», — уверяет обзорщик Screen Rant, и он не так уж далек от истины.

Пока одни герои отчаянно цепляются за тысячелетние традиции, другие — в лице хитрого и амбициозного кухонного мальчишки Стирпайка — видят в них лишь ступеньки для головокружительного социального взлета.

Здесь тоже есть свои заговоры, роковые страсти и внезапные смерти, а магия заменена чисто готическим, почти осязаемым безумием, разъедающим правящую династию Гроанов.

Сериал стал квинтэссенцией мрачного британского фэнтези, собрав приличную актерскую когорту — Кристофер Ли, Джонатан Рис Майерс, Селия Имри.

И хотя спецэффекты сегодня выглядят наивно, главное оружие проекта — мощная литературная основа и блестящая актерская игра — не подвело.

Это тот самый «совершенно необходимый к просмотру скрытый драгоценный камень для всех фанатов фэнтези», который, без лишнего пафоса, рассказывает вечную историю о власти, предательстве и цене амбиций.

Идеальная замена для тех, кто соскучился по интригам в духе первых сезонов НВО, но без размаха и спецэффектов.

