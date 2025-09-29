Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

29 сентября 2025 08:56
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

По крайней мере, в этом уверены западные сериаломаны.

Задолго до того, как Вестерос погрузился в интриги и битвы, свои «игры престолов» развернулись в сумрачных коридорах гигантского, ветшающего замка Горменгаст.

Четырехсерийный мини-сериал «Темное королевство» BBC 2000 года — тот самый случай, когда скромный бюджет с лихвой компенсируется готической атмосферой, сложными персонажами и ядовитой политической интригой.

«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

«Как "Игра престолов", но замки поменьше. А еще здесь один из лучших злодеев в истории фэнтези», — уверяет обзорщик Screen Rant, и он не так уж далек от истины.

Пока одни герои отчаянно цепляются за тысячелетние традиции, другие — в лице хитрого и амбициозного кухонного мальчишки Стирпайка — видят в них лишь ступеньки для головокружительного социального взлета.

Здесь тоже есть свои заговоры, роковые страсти и внезапные смерти, а магия заменена чисто готическим, почти осязаемым безумием, разъедающим правящую династию Гроанов.

«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

Сериал стал квинтэссенцией мрачного британского фэнтези, собрав приличную актерскую когорту — Кристофер Ли, Джонатан Рис Майерс, Селия Имри.

И хотя спецэффекты сегодня выглядят наивно, главное оружие проекта — мощная литературная основа и блестящая актерская игра — не подвело.

Это тот самый «совершенно необходимый к просмотру скрытый драгоценный камень для всех фанатов фэнтези», который, без лишнего пафоса, рассказывает вечную историю о власти, предательстве и цене амбиций.

«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

Идеальная замена для тех, кто соскучился по интригам в духе первых сезонов НВО, но без размаха и спецэффектов.

Ранее мы писали: Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Темное королевство»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
0% сходства с «Игрой престолов»: «Межевой рыцарь» — почти «Ведьмак», но без монстров, и Таргариенам там придется ох, как непросто 0% сходства с «Игрой престолов»: «Межевой рыцарь» — почти «Ведьмак», но без монстров, и Таргариенам там придется ох, как непросто Читать дальше 6 октября 2025
«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей «Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей Читать дальше 6 октября 2025
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше Читать дальше 5 октября 2025
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Читать дальше 3 октября 2025
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее «Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее Читать дальше 2 октября 2025
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО «Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО Читать дальше 5 октября 2025
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ» «До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ» Читать дальше 5 октября 2025
Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос Читать дальше 5 октября 2025
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо Читать дальше 4 октября 2025
«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время «Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше