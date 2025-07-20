Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Игра престолов» - это еще цветочки: 3 сериала с шикарным сюжетом и просто ужасными концовками — триллер, драма и комедия

«Игра престолов» - это еще цветочки: 3 сериала с шикарным сюжетом и просто ужасными концовками — триллер, драма и комедия

20 июля 2025 08:27
«Игра престолов» - это еще цветочки: 3 сериала с шикарным сюжетом и просто ужасными концовками — триллер, драма и комедия

Фанаты бы и то придумали финалы получше.

Иногда сериалы становятся настоящим культурным феноменом: герои любимы, сюжет затягивает, рейтинги зашкаливают. Но бывает и так, что развязка оказывается настолько неудачной, что портит всё впечатление. Ниже — три примера, когда концовка подвела, несмотря на сильное начало.

«Как я встретил вашу маму»: всё пошло не по плану

«Игра престолов» - это еще цветочки: 3 сериала с шикарным сюжетом и просто ужасными концовками — триллер, драма и комедия

Этот сериал девять лет уверенно держал зрителей у экранов. Лёгкая комедия, милая романтика, харизматичные герои — казалось, идеальное сочетание. Но всё изменилось, когда сценаристы решили дотянуть до девятого сезона. Ведь формально история уже завершилась: Тэд встретил ту самую женщину. Можно было бы красиво поставить точку.

Вместо этого целый сезон посвятили подготовке к свадьбе Барни и Робин, а затем в последние серии стремительно рассказали обо всём, что произошло после. Получилось скомкано и, честно говоря, неубедительно. Впечатление такое, будто идеи у авторов закончились, а сериал тянули просто потому, что он был популярным.

«Убивая Еву»: от напряжения к банальности

«Игра престолов» - это еще цветочки: 3 сериала с шикарным сюжетом и просто ужасными концовками — триллер, драма и комедия

Когда на экраны вышел первый сезон «Убивая Еву», многие были в восторге. Необычный дуэт — хладнокровная наёмница Вилланель и агент разведки Ева — казался свежим и захватывающим. Их противостояние было не только о поимке и преследовании, но и о странной, пугающей привязанности.

Четыре сезона подряд зрители гадали, чем всё закончится. Но финал разочаровал: Вилланель героически спасает Еву ценой собственной жизни. Казалось бы, драматично. Но на деле — скучно и предсказуемо. Такую развязку уже не раз видели в других историях, и она совершенно не соответствует той накалённой интриге, которая держалась весь сериал.

«Карточный домик»: вопросы без ответов

«Игра престолов» - это еще цветочки: 3 сериала с шикарным сюжетом и просто ужасными концовками — триллер, драма и комедия

В своё время «Карточный домик» был чем-то новым — жестокой, умной и пугающе реалистичной политической драмой. Фрэнк Андервуд, сыгранный Кевином Спейси, казался идеальным антигероем. Однако после скандала с участием актёра проекту пришлось срочно перестраиваться: главного героя устранили за кадром, а в центр истории вывели его жену Клэр.

Сама по себе идея логичная — и Робин Райт справилась с ролью на отлично. Вот только сценарий явно не выдержал таких перестановок. Последний сезон оказался скомканным, сюжетные линии оборваны на полуслове, а финальная сцена с убийством Дага оставила зрителей в полном недоумении. Кто же теперь у власти? Что с будущим страны? А с Клэр и её ребёнком? Ответов не дали.

А здесь мы писали про пять крутейших сериалов с одним общим изъяном.

Фото: Кадры из сериалов «Как я встретил вашу маму», «Убивая Еву», «Карточный домик»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят «На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше