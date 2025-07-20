«Игра престолов» - это еще цветочки: 3 сериала с шикарным сюжетом и просто ужасными концовками — триллер, драма и комедия

Иногда сериалы становятся настоящим культурным феноменом: герои любимы, сюжет затягивает, рейтинги зашкаливают. Но бывает и так, что развязка оказывается настолько неудачной, что портит всё впечатление. Ниже — три примера, когда концовка подвела, несмотря на сильное начало.

«Как я встретил вашу маму»: всё пошло не по плану

Этот сериал девять лет уверенно держал зрителей у экранов. Лёгкая комедия, милая романтика, харизматичные герои — казалось, идеальное сочетание. Но всё изменилось, когда сценаристы решили дотянуть до девятого сезона. Ведь формально история уже завершилась: Тэд встретил ту самую женщину. Можно было бы красиво поставить точку.

Вместо этого целый сезон посвятили подготовке к свадьбе Барни и Робин, а затем в последние серии стремительно рассказали обо всём, что произошло после. Получилось скомкано и, честно говоря, неубедительно. Впечатление такое, будто идеи у авторов закончились, а сериал тянули просто потому, что он был популярным.

«Убивая Еву»: от напряжения к банальности

Когда на экраны вышел первый сезон «Убивая Еву», многие были в восторге. Необычный дуэт — хладнокровная наёмница Вилланель и агент разведки Ева — казался свежим и захватывающим. Их противостояние было не только о поимке и преследовании, но и о странной, пугающей привязанности.

Четыре сезона подряд зрители гадали, чем всё закончится. Но финал разочаровал: Вилланель героически спасает Еву ценой собственной жизни. Казалось бы, драматично. Но на деле — скучно и предсказуемо. Такую развязку уже не раз видели в других историях, и она совершенно не соответствует той накалённой интриге, которая держалась весь сериал.

«Карточный домик»: вопросы без ответов

В своё время «Карточный домик» был чем-то новым — жестокой, умной и пугающе реалистичной политической драмой. Фрэнк Андервуд, сыгранный Кевином Спейси, казался идеальным антигероем. Однако после скандала с участием актёра проекту пришлось срочно перестраиваться: главного героя устранили за кадром, а в центр истории вывели его жену Клэр.

Сама по себе идея логичная — и Робин Райт справилась с ролью на отлично. Вот только сценарий явно не выдержал таких перестановок. Последний сезон оказался скомканным, сюжетные линии оборваны на полуслове, а финальная сцена с убийством Дага оставила зрителей в полном недоумении. Кто же теперь у власти? Что с будущим страны? А с Клэр и её ребёнком? Ответов не дали.

А здесь мы писали про пять крутейших сериалов с одним общим изъяном.