«Игра престолов» добилась уникального достижения: до рекорда «Властелина колец» далеко, но конкурентам даже не снилось

Бывают фильмы, которые становятся хитами. Бывают сериалы, которые меняют телевидение. Но лишь единичные проекты способны поднять целую экономику. До 2010-х таким чудом мог похвастаться только один проект: трилогия «Властелин колец», превратившая Новую Зеландию в Мекку для поклонников Толкина.

Казалось, это уникальный феномен, который не повторится. Но затем на экраны вышел сериал, который не просто повторил этот трюк — он спас страну от коллапса. Речь об Исландии и «Игре престолов».

В 2008 году этот островное государство пережило катастрофу. За сутки рухнули три крупнейших банка, фондовый рынок обвалился на 80%, национальная валюта обесценилась. Экономика, державшаяся на финансах и рыболовстве, оказалась в тотальной ловушке. Прогнозы были мрачными и тут начались съёмки.

HBO искало идеальные «земли за Стеной», и их нашли в Исландии. Ледник Ватнайёкюдль стал царством одичалых, пещера Готт — их логовом, а национальный парк Тингведлир дорогой, по которой шли герои.

Местные турфирмы мгновенно сориентировались, предлагая фанатам «посетить настоящие земли Севера». Поток туристов, который до кризиса был скромным, взлетел до небес. Если в 2012 году страну посещало около 670 тысяч человек, то к 2016-му — уже 1,3 миллиона. Доходы от туризма впервые обогнали традиционный экспорт рыбы и алюминия.

Параллельно случилось ещё одно чудо — сборная Исландии по футболу с населением чуть больше 300 тысяч человек вышла в четвертьфинал Евро-2016. Страна, которую весь мир уже видел в фэнтезийных декорациях, показала свою реальную силу духа.

Конечно, власти не сидели сложа руки. Они позволили обанкротиться нежизнеспособным банкам, девальвировали крону и взяли кредиты у МВФ. Но именно «Игра престолов» дала им главное — новый глобальный образ и неиссякаемый поток людей, готовых лететь за тысячи километров, чтобы увидеть ту самую Стену.

Так «Игра престолов» вошла в историю не только как телевизионный феномен, но и как сериал с уникальным рекордом, позволившим спасти 400 тысяч человек населения страны.