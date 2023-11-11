Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Игра полностью коррумпирована»: мужчина вскрыл главный обман шоу «Слабое звено»

«Игра полностью коррумпирована»: мужчина вскрыл главный обман шоу «Слабое звено»

11 ноября 2023 08:45
«Игра полностью коррумпирована»: мужчина вскрыл главный обман шоу «Слабое звено»

На передаче водили зрителей за нос.

Если правдивость происходящего на мистических шоу всегда вызывает вопросы и сомнения, то к интеллектуальным программам обычно претензий у фанатов не возникает. А зря.

Один из участников «Слабого звена» с Марией Киселевой в качестве ведущей раскрыл изнанку этой популярной передачи. Оказалось, ничего интеллектуального и честного в программе нет.

Мужчина, назвавшийся Альбертом и скрывший свое настоящее имя, рассказал, что снимали шоу в несколько дублей, а его «слили» по сговору. Более того, в финале специально остались два москвича, честность одного из них вообще вызвала большие сомнения у Альберта. Парень уверен: на шоу Киселевой «все куплено», а вопросы и ответы на них «нужные» участники получают заранее. Так что переживать за команду у зрителей никакого смысла нет.

«Победил парень, который в мае этого года и "Сто к одному" выиграл. А может, и еще что-то. В общем, слово "команда" по отношению к этой викторине мало подходит. Это скорее сборище эгоистов. Малоприятные персонажи. Сама игра полностью коррумпирована, а "победитель" заранее получает ответы», — откровенно рассказал мужчина.

Фото: Кадры из шоу «Слабое звено»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше