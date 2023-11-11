«Игра полностью коррумпирована»: мужчина вскрыл главный обман шоу «Слабое звено»

Если правдивость происходящего на мистических шоу всегда вызывает вопросы и сомнения, то к интеллектуальным программам обычно претензий у фанатов не возникает. А зря.

Один из участников «Слабого звена» с Марией Киселевой в качестве ведущей раскрыл изнанку этой популярной передачи. Оказалось, ничего интеллектуального и честного в программе нет.

Мужчина, назвавшийся Альбертом и скрывший свое настоящее имя, рассказал, что снимали шоу в несколько дублей, а его «слили» по сговору. Более того, в финале специально остались два москвича, честность одного из них вообще вызвала большие сомнения у Альберта. Парень уверен: на шоу Киселевой «все куплено», а вопросы и ответы на них «нужные» участники получают заранее. Так что переживать за команду у зрителей никакого смысла нет.