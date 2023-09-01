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Киноафиша Статьи Игоря Крутого больше нет: в шоу «Ты супер!» произошли кардинальные перемены

Игоря Крутого больше нет: в шоу «Ты супер!» произошли кардинальные перемены

1 сентября 2023 13:45
Игоря Крутого больше нет: в шоу «Ты супер!» произошли кардинальные перемены

Композитору нашли замену.

В сентябре в эфир вернется популярное шоу «Ты супер!», но поклонникам проекта нужно быть готовыми к важным переменам. Игоря Крутого на экранах зрители не увидят.

Выступления талантливых детей, оставшихся без попечения родителей и мечтающих об успешной карьере в шоу-бизнесе, будут оценивать Алексей Воробьев, Ани Лорак и Люся Чеботина. К ним присоединится Александр Панайотов. Прежде он появлялся в студии передачи в качестве почетного звездного гостя.

В седьмом сезоне любимый исполнитель Ларисы Долиной примерит на себя новую роль. Ответственность перед знаменитостью большая — ему предстоит заменить самого Игоря Крутого.

Но раньше времени расстраиваться поклонникам легендарного музыканта не стоит. Композитор покинул шоу не навсегда, а лишь на время. Уже на следующем этапе состязания он примкнет к числу судей.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Ты супер!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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