Игорь Николаев выбрал сторону в конфликте жены и матери

Игорь Николаев решился на неожиданные откровения, когда ему предложили ответить на несколько ситуационных вопросов. Он честно высказался о себе и своих родных.

Так на вопрос о том, на чью сторону встанет певец в случае ссоры его супруги Юлии Проскуряковой со свекровью, Николаев ответил следующее:

«Так сложилось, что Юля безумно тактична по отношению к моей маме, а мама, наученная опытом, тактична по отношению к ней. У нас не было ни одной ситуации, которая бы их спровоцировала на конфликт. Я встану на свою сторону, и все встанут на мою».

Не менее откровенным Игорь Юрьевич был, представив нелестную для себя ситуацию. Если бы незнакомые ему люди приняли молодую супругу за его дочь, музыкант бы не стал переживать.