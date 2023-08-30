«Идите лесом»: жена Жигунова взбесилась из-за обезображенной недугом Заворотнюк

Во время работы над ситкомом «Моя прекрасная няня» между исполнителями главных ролей закрутился бурный роман. Экранная химия между Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк переросла в настоящую, но надолго актеров не хватило.

Несмотря на свою скоротечность, эти отношения имели серьезные последствия, которые аукаются по сей день. Причем главными пострадавшими от этого романа стали не Жигунов и Заворотнюк, а супруга Сергея — Виктория Ворожбит.

Девушка, как считают фанаты советского гардемарина, феноменально похожа на Анастасию: те же черты лица, волосы, взгляд. Вот что пишут пользователи Сети: «Сергею нравится один типаж женщин», «Вы очень похожи на Заворотнюк».

Бесконечное сравнение с «прекрасной няней» не на шутку разозлило Викторию, и она написала надоевшим поклонникам гневное обращение: «Идите лесом. Так понятно?»

Так больная раком Заворотнюк косвенно разозлила Викторию всего-навсего тем, что когда-то присутствовала в жизни Жигунова.