«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту

22 ноября 2025 10:23
Особенно много шума вокруг «клоуна» Ленина, мычащего Горького и отвратительного звука.

Андрей Кончаловский, кажется, стал главным провокатором сезона — и не потому, что снял спорный сериал, а потому что отказался оправдываться. Пока зрители и критики спорят, кто в «Хрониках русской революции» больше карикатура — Ленин или Горький, режиссёр выбрал самую простую и самую дерзкую стратегию:

«Художник волен объяснять, но не обязан оправдываться. Не нравится - не смотрите. Не согласны - идите и снимите свое кино!».

Почему Кончаловский так жестко реагирует

Вместо привычных извинений и объяснений он заявил: это кинороман, а не музейная реконструкция. А значит — да, будут художественные отступления, вымышленные персонажи, спорные акценты и сцены, напоминающие триллеры (отрубленные пальцы одного из героев революции тому пример).

Он признаёт, что название действительно сыграло злую шутку. Слово «хроники» запустило у зрителей ожидания документальной точности. Но автор никогда не собирался следовать хрестоматийным линиям.

Кончаловский говорит об этом почти раздражённо: «Я предложил. Не нравится — не ешьте».

За что зрители накинулись на мэтра сильнее всего

  • За Ленина, который «суется, теряет картуз и кажется клоуном».
  • За Горького, превращённого в молчащую декоративную фигуру.
  • За вырезание ключевых исторических событий и вставку сцен, которые «нельзя проверить в архивах».
  • За странный микс жанров — от политической драмы до мыльной линии Ариадны.
  • За звук, из-за которого диалоги «просто невозможно разобрать». Тут может быть виновата компрессия и стриминг.

Но режиссёр словно нарочно игнорирует недовольства.

«Я не обязан быть учебником»

Кончаловский говорит прямым текстом: он не берёт на себя ответственность объяснять революцию в датах и протоколах. Он исследует людей — Ленин ли это, Сталин, Ставрогин или вымышленная Ариадна.

И да — он допускает ошибки, но не считает их преступлением: «Ну не получилось — значит, не буду так больше».

Оправдываться мэтр не стремится, игру Ткачука фарсом не считает, а звук на тестовых просмотрах был просто шикарный, если верить создателю.

«Много неразборчивых диалогов? Значит, кто-то там налажал! Все, буду снимать немое кино!»

Тот факт, что часть аудитории сериал не оценила, режиссер принял философски и спокойно, хотя в отдельные моменты взрывался, хотя сам согласился на провокационное интервью.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Хроники русской революции»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
