Киноафиша Статьи «Идиотский по всем протоколам»: реальный космонавт «разгромил» один из главных Sci-Fi последней десятилетки

2 февраля 2026 08:56
Тот случай, когда «просто фантастика» – это не комплимент.

После волны относительно «реалистичных» космических хитов вроде «Гравитации», «Интерстеллара» и «Марсианина» в 2016 году вышел ещё один амбициозный Sci-Fi. При бюджете в $58 млн он собрал $130 млн, а оценки зрителей застыли на нейтральных 6.6/10. Но мнение астронавтов-профессионалов оказалось даже менее снисходительным.

Фильм «Живое» с Райаном Рейнольдсом и Джейком Джилленхолом консультировал Крис Хэдфилд – первый канадец, вышедший в открытый космос. И после премьеры он разобрал ключевые сцены в поисках «научной» точности. Не нашел.

Например, в фильме герой пытается убить инопланетную форму жизни, разбив об поручень так называемую «кислородную свечу».

«Он бьёт её о поручень, и вы слышите звон стекла. Представьте, какими были бы осколки стекла в невесомости. На борту космического корабля нет стекла. Это не кислородная свеча... Это как дотронуться до стоваттной лампочки», – пояснял Хэдфилд в интервью Vanity Fair.

Но главная претензия астронавта даже не в материале, а в чудовищной безответственности действия по меркам космического полёта.

«Это огнемёт внутри космического корабля. Одно из худших происшествий на станции – это пожар. Это одна из трёх главных аварийных ситуаций на корабле... Вы хотите полностью исключить вероятность открытого огня на борту», – заявил консультант.

«Идиотский по всем протоколам»: реальный космонавт «разгромил» один из главных Sci-Fi последней десятилетки

Хэдфилд указывает на абсурдность сцены: герой наполняет отсек пламенем, но «ни одна сигнализация не срабатывает», хотя, по его словам, космическая станция «усыпана датчиками дыма».

Итог разбора неутешителен: создатели пожертвовали базовой логикой выживания в космосе ради зрелищного, но «совершенно идиотского по всем протоколам» действия.

Так что если «Гравитация» и «Интерстеллар» хотя бы пытались говорить с наукой на одном языке, то «Живое», по версии того, кто знает о космосе не понаслышке, провалило этот экзамен с треском.

Ранее мы писали: Реальный космонавт назвал лучший фильм про космос последних лет: «Интерстеллар» с «Марсианином» в пролете, русский триллер – на коне

Фото: Кадр из фильма «Живое» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
