Идиллия и любовь лишь в кино: за что Быстрицкая и Бондарчук ненавидели друг друга

Советские зрители обожали дуэт Элины Быстрицкой и Сергея Бондарчука в фильме «Неоконченная повесть». Но играя влюбленных, в жизни актеры на дух друг друга не переносили.

Взаимная ненависть между артистами зародилась еще на съемках фильма «Тарас Шевченко». Быстрицкая вспоминает, как Бондарчук не только резко отодвинул ее в буфете, так еще и обозвал. Элина Быстрицкая колкость не стерпела и навсегда обиделась на хама.

Когда Быстрицкая узнала, что в фильме «Неоконченная повесть» ей предстоит играть возлюбленную Сергея Бондарчука, она поспешила отказаться от роли. Но режиссер Фридрих Эрмлер убедил артистку, что все крупные планы с ее любовными словами буду снимать без Бондарчука.

Работа над фильмом ежедневно превращалась в обмен колкостями и скандалы. За кадром Быстрицкая и Бондарчук даже не здоровались. Но несмотря на это, на экране им удалось воплотить трогательную историю любви участкового врача и ее пациента.