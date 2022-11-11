Идею «позаимствовали» из Голливуда: эту глупость в «Афоне» оставили специально

Многие зрители об этом даже не догадывались.

Казалось бы, так называемые пасхалки — излюбленная фишка голливудских фильмов. Однако в советском кино без них тоже не обходилось. Множество весьма любопытных отсылок есть и в любимой многими картине «Афоня».

В частности, зрители не раз могли видеть в квартире Кати Снегиревой надпись УШАЦ. Это не просто случайное сочетание букв, а фамилия сокурсника режиссера Георгия Данелии — Михаила. Тот имел привычку подписывать своей фамилией кульман, поэтому вскоре другие студенты, чтобы подшутить над ним, начали писать ее повсюду.

Есть в ленте и другая пасхалка, которую оставили намеренно. В сцене, когда Катя приглашает главного героя на танец, она зачем-то уточняет, что ее подруга Паша Строганова не пришла на встречу.

Многие зрители сочли такое дополнение глупым, но смысл у него все-таки был. В фильме «Начало» 1970 года героиню в исполнении Инны Чуриковой звали именно Паша Строганова, и знакомилась она с Аркадием, которого воплотил Куравлев, тоже на танцах.