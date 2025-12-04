Меню
«Идея дурацкая – но выключить не могу»: забытый в России Sci-Fi восстал из пепла на Западе – счётчик просмотров перевалил за 35 000 000

4 декабря 2025 13:46
Уже по завязке понятно: будет так плохо, что даже хорошо.

Гигантская воронка внезапно разверзлась посреди Лос‑Анджелеса и засосала сотни людей в неведомую первобытную глушь. Звучит как бред? А теперь добавьте сюда мамонтов, саблезубых тигров и бывшего военного летчика, который готов на все, чтобы спасти семью.

Добро пожаловать в мир «Ла‑Бреи» — сериала, который критики разносят в пух и прах, а зрители все равно смотрят запоем.

На бумаге все выглядит подозрительно: средние оценки (6,1 на «Кинопоиске» и 5,8 на IMDb), слабый старт на ТВ (к финальному сезону аудитория сократилась до двух миллионов) и спецэффекты, от которых хочется то плакать, то смеяться.

И тем не менее — более 35 миллионов часов просмотра на стримингах за последние дни. Как так вышло?

Семья между мирами

В центре повествования — семья Харрис, которую таинственная воронка буквально разрывает на части. Мать с сыном оказываются в мире, где время остановилось 10 000 лет назад, а отец с дочерью остаются в современном Лос‑Анджелесе.

Выживание в доисторической среде, тайны правительства и отчаянные попытки найти дорогу домой составляют костяк истории.

Зритель постоянно переключается между двумя линиями. В прошлом группа выживших пытается приспособиться к новым условиям, сталкиваясь с доисторическими хищниками и природными катаклизмами.

В настоящем Гэвин Харрис в исполнении Эоина Маккена ищет способ спасти жену и сына, попутно раскрывая правительственные секреты, связанные с воронкой.

Пародия или серьезный sci-fi?

Реакция критиков на первые серии откровенно противоречива.

Диалоги порой звучат неестественно, а визуальные эффекты напоминают сериалы начала 2000‑х — особенно в сценах с доисторическими животными. Многие замечают откровенное сходство с «Остаться в живых» и «Терра Нова»: от разбитого фюзеляжа до группы незнакомцев, вынужденных объединиться ради выживания.

Один из рецензентов даже сравнил «Ла‑Брею» с ребенком, которому показали первый эпизод Lost, а потом попросили пересказать по памяти. И все же в этом хаосе есть свое очарование.

Почему зрители не выключают

Несмотря на все недостатки, сериал удерживает внимание — и на это есть весомые причины. Прежде всего, динамика: события развиваются стремительно, не давая заскучать, ведь каждая серия преподносит героям новый вызов.

Особая атмосфера «так плохо, что даже хорошо» тоже работает на вовлеченность: многие смотрят сериал именно ради удовольствия от его нелепости.

Забавные контрасты — современные предметы вроде машин и гаджетов, оказавшиеся в доисторическом мире, — создают запоминающиеся и порой смешные кадры.

«Идея дурацкая – но выключить не могу. Смотрю подряд на выходных», — пишут про проект в Сети.

В итоге «Ла‑Брея» оказывается не шедевром, но идеальным вариантом для вечернего просмотра, когда хочется отключиться от реальности. Это не претензия на глубину, а чистый развлекательный экшен с налетом безумия.

Фото: Кадры из сериала «Ла-Брея»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
