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«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу

21 июля 2022 10:15
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу

Знаменитости вместе уже больше 10 лет.

Разница в возрасте Максима Галкина и Аллы Пугачевой является преимуществом их брака. Дело в том, что артист ощущает себя значительно старше своих лет.

Как уверена психолог Вероника Степанова, популярный телеведущий, несмотря на возраст, чувствует себя настоящим стариком и ровней Примадонне. Якобы он родился с мироощущением взрослого состоявшегося человека, что подтверждают, например, его интересы и стиль жизни. И именно поэтому их союз оказался настолько удачным. Однако лишь теперь, переступив через 45-летний юбилей, артист начинает чувствовать себя молодым.

«У него идет обратный такой отсчет», — уверена эксперт.

Как уверена Степанова, поделившаяся мнением в личном YouTube-канале, по своему мироощущению Галкин похож на героя фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» с Бредом Питтом в главной роли. Пугачева же, которая на 27 лет старше его, оказалась идеальной спутницей для артиста.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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