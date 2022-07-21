«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу

Разница в возрасте Максима Галкина и Аллы Пугачевой является преимуществом их брака. Дело в том, что артист ощущает себя значительно старше своих лет.

Как уверена психолог Вероника Степанова , популярный телеведущий, несмотря на возраст, чувствует себя настоящим стариком и ровней Примадонне. Якобы он родился с мироощущением взрослого состоявшегося человека, что подтверждают, например, его интересы и стиль жизни. И именно поэтому их союз оказался настолько удачным. Однако лишь теперь, переступив через 45-летний юбилей, артист начинает чувствовать себя молодым.

«У него идет обратный такой отсчет», — уверена эксперт.

Как уверена Степанова, поделившаяся мнением в личном YouTube-канале, по своему мироощущению Галкин похож на героя фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» с Бредом Питтом в главной роли. Пугачева же, которая на 27 лет старше его, оказалась идеальной спутницей для артиста.