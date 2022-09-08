Идеологии вопреки: вы точно не знали, когда появился первый фильм ужасов в СССР

Официальная идеология СССР выступала против фильмов ужасов. Власть не считала необходимым выпускать подобные картины, поэтому с приходом советской власти они полностью исчезли из кинотеатров. Однако режиссерам все-таки удалось представить свои эксперименты зрителям и заигрывать с популярным жанром.

Так, первым постановщиком, решившим напугать зрителя, стал Александр Роу. Сказочник добавил в фильм «Василиса Прекрасная», который был выпущен в 1939 году, двух пугающих персонажей: Змея Горыныча и огромного говорящего паука. Оба отличались не только внушающей страх внешностью, но и обладали специфической озвучкой, которая, как признавались зрители, пугала их. В итоге ленту так и не звали полноценным фильмом ужасов, но это, как пишет портал The Voice Mag , был первый подобный опыт в советском кинематографе.

После этого и другие режиссеры стали снимать фильмы ужасов. В 1967 году, например, Константин Ершов представил свою версию гоголевского «Вия», а в 1985 году зрители увидели «День гнева» — научно-фантастическую картину со звездой «Жестокого романса» Алексеем Петренко в главной роли.