Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор

Апдейта поклонники ждут уже больше пяти лет — и неизвестно, дождутся ли.

Хотя «Игра престолов» по-прежнему остается лидером в мире фэнтези-сериалов, сложностей на пути к финальному и разгромленному зрителями восьмому сезону было немало — вспомнить хотя бы бесконечную ругань Джорджа Мартина с создателями шоу или тот факт, что писатель вот уже 15 лет не может дописать следующую главу «Песни льда и пламени».

Собственно, пострадали из-за этого не только рейтинги, но и сама сюжетная линия, которая то и дело обрывалась на полуслове и пропадала с экранов без объяснения причин. В этой подборке рассказываем о сюжетных дырах «Игры престолов», залатать которые придется «Ветрам зимы» Джорджа Мартина.

Видения Дейенерис Таргариен

Во втором сезоне «Игры престолов» Дейенерис под влиянием особого напитка видит серию видений в Доме неумирающих — пройдя сквозь круглую комнату с несколькими дверьми, она в результате оказывается в дотракийской палатке, где ее ждут муж Кхал Дрого с их общим сыном.

В этот же момент, однако, Дейенерис слышит зов своих драконов и оставляет Кхала — при этом она проходит сквозь и комнату с Железным троном, до которого не может даже дотронуться.

Видения Дейенерис так и остались загадкой и впоследствии никак не показали свое влияние на сюжет — возможно, потому, что сам Джордж Мартин не слишком полагается на предсказания и считает, что судьба его героев зависит исключительно от их действий.

Мейстеры и война Таргариенов

Хотя в «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина некоторые фанаты усмотрели лишь еле заметные намеки, популярная фанатская теория утверждает, что мейстеры втайне от всех могли играть важную роль в развертывании войны между Таргариенами, речь о которой идет в сериале-приквеле «Дом дракона».

Как известно, мейстеры отвергают любое проявление магии, а потому они могли усмотреть в таргариеновских драконах сверхъестественную опасность, которую нужно истребить — собственно, кризис рождаемости у огнедышащих питомцев тоже напрямую повлиял на династический кризис Таргариенов.

Кроме того, мейстеры обладают большими знаниями об истории Вестероса, а потому, по мнению фанатов, могут легко манипулировать теми, кто не так хорошо разбирается в теме, и тем самым заставить их поверить во что угодно.

Рок Валирии

Пожалуй, одно из самых важных событий в книжной вселенной Джорджа Мартина, Рок Валирии — катастрофа, которую часто связывают с внезапным извержением вулканов, что привело к гибели почти всех драконов в мире.

Причины катастрофы до сих пор остаются неизвестными, а вот о последствиях знают фактически все — во время крушения Валирии погибли практически все владельцы драконов, а в живых остались только Таргариены, которые после этого стали единственной династией, владевшей знаниями о том, как приручить драконов.

Со временем именно это преимущество позволит Таргариенам стать одной из самых влиятельных семей в Вестеросе и даже считать себя истинными правителями государства.

Судьба Сирио Фореля

Наставник Арьи Старк в первом сезоне «Игры престолов», Сирио влюбил в себя миллионы зрителей благодаря мудрости, которой он делился со своей ученицей во время их занятий фехтованием в Королевской Гавани.

Герой полюбился всем еще больше, когда пошел против Королевской стражи, пытаясь защитить Арью после того, как ее отца Неда Старка отправили в заключение перед казнью.

Последний кадр с Сирио — момент, в котором он встречается лицом к лицу с Мерином Трэнтом, после чего экран гаснет; это и заставляет фанатов до сих пор гадать о том, как сложилась судьба Сирио и действительно ли он погиб, защищая Арью и давая ей возможность сбежать.

Кто на самом деле является Обещанным принцем?

В мире «Игры престолов» разного рода предсказания часто становятся катализатором действия, побуждая того или иного героя решиться на отчаянный шаг благодаря вере в слова предков; предсказание об Обещанном принце — как раз один из таких случаев.

Само пророчество гласит, что принц (или даже принцесса) родится среди соли и дыма, пробудит драконов из камня и поведет народ на борьбу света с надвигающейся тьмой.

Фанаты сериала до сих пор не могут сложить пазл и понять, кого с наибольшей вероятностью можно назвать Обещанным принцем — под некоторые критерии подходят Дейенерис Таргариен, Джон Сноу или даже Арья Старк.

Кстати, трагичный финал Дейенерис в восьмом сезоне можно было предсказать чуть ли не с самого старта сериала