Идеальный выбор для женщин 50+: эта стрижка отлично маскирует любые возрастные изменения

Многие женщины сталкиваются с тем, что уже не могут скрыть возрастные изменения. Заплывает овал лица, появляется дряблость кожи, некрасивые морщины у шей. Все это прибавляет своим обладательницам пять, а иногда и десять лет.

Чтобы это исправить, необязательно бежать к косметологу или даже пластическому хирургу. Хотя, чтобы помолодеть, кое-кому придется взяться за ножницы. Но это должен быть парикмахер. А годы можно убавить за счет стрижки «объемный боб».

Она создает ухоженный, легкий, даже воздушный вид. Кроме того, шевелюра кажется еще гуще. Есть разные варианты этой прически, но стилисты советуют остановить выбор на той, в которой объем создается за счет прядей разной длины.

Однако есть у стрижки и один минус. Она требует ухода и укладки. Вариант помыть голову и ждать, пока волосы высохнут сами, здесь не сработает. Однако десять минут с феном — это не такая большая плата за более молодой и ухоженный образ.