Идеальный ужин: это советское блюдо стоит копейки, но в России о нем забыли

Рацион питания в СССР сложно было назвать изысканным. Хозяйкам приходилось готовить из тех продуктов, которые были в наличии, применяя всю свою фантазию. Акцент делался на сытности и дешевизне блюд. Многие из них со временем ушли в прошлое, причем совершенно незаслуженно.

Например, этот советский ужин пригодится на кухне и сегодня, так как его приготовление не вызовет сложностей, а ингредиенты будут стоить копейки. Речь идет о макаронах по-флотски.

Блюдо получило свою популярность после Второй мировой войны, но окончательный рецепт сформировался лишь к концу 1950-х. В него входят макароны, фарш, лук, чеснок, томатная паста, растительное масло и специи по вкусу.

Для начала стоит обжарить овощи на большой сковороде. Затем туда же добавить фарш и томатную пасту. Потом в сковороду заливают полстакана горячей воды и тушат все ингредиенты на протяжении 5 минут. Пока соус закипает на плите, нужно сварить макароны. Когда они будут готовы, их добавляют к остальным продуктам. Все вместе тушат еще 10 минут.