Идеальный советский мужчина: сегодня от такого россиянки убегут без оглядки

О непростой участи советских женщин сказано и написано немало. На фоне этого возникает закономерный вопрос о том, как за прошедшее время изменились жизнь и образ представителей сильного пола.

Если женщина в Советском Союзе должна была стать примерной домохозяйкой и матерью, то мужчина — героем труда, который готов на все ради блага своей отчизны. Кроме трудолюбия поощрялись честность и полный отказ от горячительных напитков. При этом идеальный мужчина в СССР не был романтиком. Его волновали совсем другие темы, например, будущее родины и построение социализма. От такого россиянки точно убежали бы без оглядки.

Как пишет Дзен-канал «Со смыслом и без!», в 80-е образ мужчины начал меняться — тогда стало модным заниматься спортом, а также быть интеллектуалом, готовым бросить вызов устоявшимся нормам. В 90-е же впервые начали проявляться признаки брутальной мужественности, от которой теперь любая представительница прекрасного пола тут же теряет голову.