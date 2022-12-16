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Киноафиша Статьи «Идеальный» советский гражданин в кино: реальность заставит россиянок рыдать

«Идеальный» советский гражданин в кино: реальность заставит россиянок рыдать

16 декабря 2022 06:15
«Идеальный» советский гражданин в кино: реальность заставит россиянок рыдать

Образ вышел из моды.

Советский кинематограф подарил зрителям множество занятных типажей, кочевавших из фильма в фильм. Но самое интересное, что режиссеры «перевернули» традиционные роли мужчин и женщин, присвоив им несвойственные ранее черты. Вот что из этого получилось.

Так, во многих советских фильмах главным мужским персонажем становился обаятельный инфантильный недотепа. Стоит вспомнить Хоботова из «Покровских ворот», Лукашина из «Иронии судьбы», Новосельцева из «Служебного романа». Каждый из этих героев — слабохарактерный мужчина, над которым стоит властная женская фигура. Но ближе к развязке рохля внезапно превращается в смельчака, способного отстоять свои интересы.

Женщин же советские режиссеры показывали грозными бой-бабами. Взять, например, управдома из «Бриллиантовой руки» или Шурочку из «Служебного романа». Они вмешиваются в чужие жизни на правах «полиции нравов» и активно занимаются общественными делами.

«Идеальный» советский гражданин в кино: реальность заставит россиянок рыдать

Такие типажи, несомненно, придавали фильмам особый колорит. Но вряд ли найдутся желающие столкнуться с подобными персонажами в реальности.

Фото: Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Москва слезам не верит» (1979), «Служебный роман» (1977), «Чародеи» (1982)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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