Идеальный подкаблучник: только один русский актер ни разу не изменял жене

Известные российские актеры всегда пользовались особым вниманием поклонниц. Иногда такой интерес приводил мужчин-звезд к интрижкам на стороне. Обычно жены терпеливо относились к неверности супругов, списывая все на их талант и популярность.

Но далеко не все русские артисты позволяли себе заводить любовниц. Например, как говорили современники, Леонид Куравлев был кристально верным семьянином, который даже помыслить не мог об изменах.

Друзья честно описывали его как идеального подкаблучника. Свою супругу Нину звезда экрана встретил еще в юности, когда ему было только 16 лет. Он просто потерял голову от девушки и больше никогда ее от себя не отпускал.

Вместе они прожили более 50 лет. Как рассказывали знакомые семьи, Нина Васильевна была довольно строгим человеком, работала завучем в школе. Дома она сама устанавливала порядки, а мужу, дочке и сыну приходилось под них подстраиваться.

Впрочем, такие условия всех устраивали. Куравлев не скрывал, что обожает жену и детей — ни коллеги, ни фанатки не могли добиться его внимания. Когда в 2012 году любимая супруга актера скончалась, он был безутешен. Последние годы жизни он провел затворником.