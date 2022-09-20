Идеальный питомец: выбираем домашнее животное по знаку зодиака

Большинство людей не представляют своей жизни без братьев наших меньших. А те, кто еще мечтает о домашнем питомце, гадают, на ком же остановить свой выбор. Астрологи портала Passion.ru рассказали, какие животные подойдут каждому знаку зодиака.

Овен

Целеустремленным и подвижным Овнам подойдут собаки с таким же энергичным и непоседливым характером, как у них - например, золотистый ретривер или ирландский сеттер.

Телец

Тельцам лучше остановить свой выбор на питомцах, которые не требуют постоянного внимания хозяина.

Рыбки или кошки, которые, как известно, гуляют сами по себе, подойдут идеально.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака любят поболтать. Самым лучшим питомцем для них станет говорящий попугайчик - Близнецам понравится обучать его словам и фразам.

Рак

Домашние по своей природе Раки будут охотно возиться с породистыми кошками, например, британцами, а также с черепашками, хомячками и морскими свинками.

Лев

Цари гороскопа любят чувствовать себя покровителями, поэтому им подойдут питомцы, требующие заботы - декоративные породы собак, шиншиллы, домашние крысы.

Дева

Педантичным Девам подойдут домашние животные, которые не шумят и не устраивают в доме кавардак.

Самый оптимальный вариант для них - аквариумные рыбки.

Весы

Уроженцам воздушного знака стоит завести сразу двух питомцев - например, попугаев-неразлучников или кенара и канарейку. С ними Весы точно не заскучают и не погрузятся в меланхолию.

Скорпион

Никто не удивится, если самый эпатажный знак в гороскопе заведет себе удава, паука-птицееда, игуану. Также им подойдут кошки, но непременно черного окраса.

Стрелец

Держать дома лошадь, конечно, не получится, но для активных и мобильных Стрельцов не составит труда часто ездить на конюшню. Кроме того, они найдут общий язык с собаками крупных пород.

Козерог

Представителям земного знака как нельзя лучше подойдут питомцы, которые подчеркнут их высокий статус.

Благородный дог, экзотическая кошка, котята которой стоят как крылышко самолета, или конь - их лучший выбор.

Водолей

Свободолюбивым Водолеям вряд ли подойдут питомцы, которых нужно долго и упорно дрессировать. Общий язык они найдут с озорными терьерами, которые станут прекрасными компаньонами.

Рыбы

Рыбы - счастливчики, которые могут легко ужиться абсолютно с любой зверушкой. В том числе со своим зодиакальным символом - рыбками.