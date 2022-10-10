Идеальный партнер: с каким мужчиной сложатся отношения у любой представительницы огненного знака Зодиака

Найти свою вторую половинку нелегко. Иногда, встретив человека, мы думаем, что это тот самый, но спустя время отчетливо понимаем: не судьба. Подобрать себе идеальную пару еще сложнее, когда в голове сложился определенный образ, но никого подходящего в поле зрения нет. Астрологи говорят, что не стоит ориентироваться на стереотипы и типажи, куда важнее обратить внимание на… свою дату рождения. Знак зодиака подскажет, в каком партнере вы нуждаетесь. Рассказываем, кто лучше всего подойдет огненным знакам.

Овен

Уроженки огненного знака любят доминировать и руководить, поэтому частенько выбирают в партнеры мужчин скромных, тихих, охотно поддающихся их воле. А потом лезут на стены от того, насколько им скучно рядом с таким человеком.

По мнению астрологов, лучшей партией для женщины-Овна станет парень с таким же страстным темпераментом, как у них самих.

С таким избранником представителям знака никогда не будет скучно. У них обязательно найдутся общие темы для разговоров, одинаковые цели и планы на жизнь, а самое главное, они будут черпать друг в друге массу энергии для новых свершений и приключений.

Лев

Представительницам этого летнего знака угодить очень трудно. Львицы ищут такого мужчину, чтобы все вокруг ахнули, во-первых, от зависти, а во-вторых, от восторга.

Список требований к кандидату у уроженок знака такой подробный, что проще перечислить, каких качеств они не хотели бы видеть в своем избраннике.

Надо сказать, что мужским вниманием Львицы никогда не были обделены, но завоевать их расположение очень трудно. Дочери огненной стихии за версту чувствуют фальшь, и если кто-то из поклонников в надежде на благосклонность решит приврать, Львица это моментально почувствует - и тут уж пиши пропало, она навсегда запомнит это и не простит.

Стрелец

Жизнерадостные девушки, рожденные под знаком Стрельца, будут счастливы, если мироздание подарит им похожего на них партнера.

Чувство юмора, склонность к приключениям и авантюрам, легкий и позитивный характер - вот те качества, которыми наделен идеальный избранник этого знака.

А вот с угрюмыми молчунами, которые видят все в черно-белом цвете, представительницам огненной стихии не по пути. Даже если женщина-Стрелец из любопытства закрутит роман с таким пессимистичным экземплярам, с большей долей вероятности сбежит от него через пару дней после знакомства.