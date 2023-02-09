Идеальный мужчина: глазам не поверите, от кого первая красотка СССР уходила 13 раз

Одна из главных красавиц советского кино Людмила Чурсина испытала немало горя в личной жизни. Она выходила замуж трижды, но так и не решилась завести детей ни от одного из избранников. И на это у Чурсиной были веские причины.

Ни один из своих браков актриса не могла назвать удачным. Но больше всех отличился ее первый супруг режиссер Владимир Фетин. Он снял культовую комедию «Полосатый рейс», а также картину «Донская повесть», где играла Чурсина. Именно тогда между актрисой и режиссером завязался роман. Фетин покорил молодую артистку не только талантом, но и своей импозантностью.

Они поженились, но отношения складывались трудно. Людмила Алексеевна уходила от мужа целых 13 раз. Виной тому был алкоголизм Фетина. Однажды Чурсина все-таки не выдержала и оставила мужа навсегда. Его идеальный образ разбился о суровую реальность, перед которой актриса оказалась бессильна.

Второй муж тоже не оправдал надежд Чурсиной, а от третьего она уходила множество раз, как и от Фетина. Сегодня актриса предпочитает одиночество и ничуть не жалеет о своем бездетном выборе.