Идеальный хитрец: вот кого Данелия мечтал снять в «Афоне» вместо Куравлева

История балбеса-сантехника по имени Афоня была известна каждому в СССР. В 1975 году фильм стал самым кассовым в советском прокате. Многие видели в этом утомленном и одиноком человеке себя. Образ Борщова на экране мастерски воплотил красавец Леонид Куравлев, хотя конкуренция у актера была существенная.

Георгий Данелия мечтал снять в своем фильме Юрия Никулина. Мэтр ориентировался на образ знаменитого циркача в картине «Неподдающиеся». Однако была некоторая несостыковка: Афоне по сюжету всего 34 года, тогда как артисту было на 20 лет больше, так что пришлось искать другие варианты. Режиссер рассматривал главных звезд эпохи ради того, чтобы найти идеального кандидата.

Постановщик думал насчет Владимира Высоцкого, общался также с польской знаменитостью Даниэлем Ольбрыхским. Кастинг проходили Владимир Меньшов, Иван Бортник, Николай Караченцов и другие, но Данелию покорил именно Куравлев.