«Идеальный» брак культового режиссера вас ужаснет: об этом в СССР молчали все

Часто личная жизнь творческих людей полна драмы. Не стал исключением и культовый советский режиссер Леонид Луков.

Женой кинодела была актриса Вера Шершнева. Влюбленные познакомились на съемочной площадке фильма, после чего закрутили служебный роман. Любопытно, что впоследствии артистка снималась только в фильмах своего мужа.

Со стороны этот брак казался идеальным. Многие коллеги завидовали актрисе, считая, что та вытянула счастливый билет. На деле же все было несколько иначе.

Говорить об этом в СССР было не принято, но Лукову не удалось стать образцовым семьянином. Он то и дело крутил романы на стороне. Например, Леонид Давидович потерял голову от Татьяны Пилецкой, которая, правда, не сразу ответила ему взаимностью.

Были у режиссера и другие любовные увлечения. Тем не менее от супруги кинодел уходить не спешил, а вот снимать ее в своих проектах практически перестал. Добавим, если верить информации в Сети, совместных детей у пары не было.