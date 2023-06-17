«Идеальный» брак Кейт Миддлтон трещит по швам: пикантные подробности слили в Сеть

Недавно в Сети распространилась информация, что в семье принца и принцессы Уэльских не все так гладко. Выяснилось, что с недавних пор Кейт Миддлтон не спит с Уильямом в одной спальне. Вот как она это объяснила.

Принцесса призналась, что ей необходимо личное пространство. У Кэтрин бывают проблемы со сном, а также приступы аллергии. Чтобы отдохнуть и прийти в себя, ей требуется побыть одной. Поэтому во дворце оборудовали две раздельных спальни для принца и принцессы Уэльских.

После этой новости общественность заговорила о том, что безупречный брак Кейт и Уильяма трещит по швам. Бытует мнение, что раздельные спальни у мужа и жены — это признак разваливающихся отношений. Но специалисты уверяют, что это стереотип. Напротив, супруги, которые ночуют раздельно, лучше и крепче спят. Хороший отдых и сон благоприятно влияют на все сферы жизни, в том числе и на отношения.

Также расходятся по разным опочивальням король Карл III и Камилла. У них вообще три спальни — две раздельных и одна совместная.