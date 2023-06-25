Идеальные сережки для женщин 50+: эти 3 варианта будто созданы специально для них

С ними можно стать гораздо привлекательнее.

Многие женщины мечтают выглядеть моложе своего реального возраста. Однако не все из них готовы ложиться на стол хирурга или кардинально менять имидж. Даже макияж, придающий лицу свежесть и сияние, кажется некоторым барышням излишним. Поэтому есть куда более легкий способ преображения.

Обычные серьги гвоздики из жемчуга подойдут любой даме. Такие аккуратные украшения добавят роскошной элегантности даже в самый простой образ, а их обладательница станет выглядеть гораздо привлекательнее.

Похожего эффекта можно добиться с помощью сережек в форме капелек.

Зачастую у женщин старше 50 очень худые лица и впалые щеки. А украшения с таким необычным дизайном спасут положение и лишь подчеркнут красоту дамы.

Другой интересной дополняющей любого образа станут серьги с французской застежкой. Но не стоит отдавать предпочтение слишком массивным украшениям, поскольку они только оттянут мочки ушей, что будет выглядеть мало привлекательно.