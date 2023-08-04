Идеальные подкаблучники: мужчины с этими именами позволяют женам командовать

В представлении большинства мужчин нет ничего хуже, чем превратиться в подкаблучника. Если друг выполняет все капризы своей дамы и стремится ей угодить, на него смотрят как минимум с непониманием. Быть может, некоторые представители сильного пола и рады были бы поухаживать за избранницей с особым вниманием, но боятся, что в глазах друзей это будет выглядеть “не по-пацански”. Эксперты в сфере эзотерики назвали мужские имена, которые носят идеальные дамские угодники.

Анатолий

Мужчина, нареченный именем Анатолий, ни за что не признается в компании, что ему нравится прислушиваться к желаниям своей дамы. Он считает, что “пацаны” не поймут его и поднимут на смех. Вместе с другими приятелями Толя презрительно фыркает, когда речь заходит о подкаблучниках. А вернувшись домой, с радостью превращается в дамского угодника.

Обладатель этого имени во всем потакает своей возлюбленной.

Если в три часа ночи ей захочется свежей клубники, Анатолий ничтоже сумняшеся сделает заказ в онлайн-магазине. Он не видит ничего зазорного в таком внимании к своей второй половинке, иначе для чего вообще нужны романтические отношения?

Константин

Верный и мечтательный - так можно коротко описать влюбленного Константина. Обладатель этого имени ужасно упрямый и неуступчивый, но наедине со своей избранницей превращается в покорного и преданного партнера. Он с удивительным вниманием прислушивается к пожеланиям любимой женщины и торопится воплотить их в реальность.

Хозяйкой в доме становится дама, но Костю это совершенно не смущает.

Роль лидера он с удовольствием станет играть на работе, а после нее хочется сменить амплуа и побыть подкаблучником. Константин считает, что это понятие придумали те, кто и сам хотел бы побыть слугой своей избранницы, но стесняется и лишь завидует другим.

Роман

Романтические отношения составляют важную и едва ли не главную часть жизни этого парня. Роман с головой окунается в любовь, избранница и ее желания - вот его приоритет. Он прилетит с другого конца земного шара по первому зову любимой женщины, и пусть друзья станут высмеивать его за это - от своих поступков Рома не откажется.

В семейной жизни с этим мужчиной всегда царит идиллия.

Роман чутко прислушивается к пожеланиям любимой и стремится создать для нее сказку наяву. Всевозможные сюрпризы и подарки не исчезают с завершением конфетно-букетного периода - Роме хочется баловать свою партнершу, и кто ему запретит это делать?