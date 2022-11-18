Идеальные подкаблучники: мужчины этих знаков Зодиака позволяют женам командовать

В каждой семье свои порядки и традиции. Кто-то придерживается традиционных взглядов, когда главой семейства является мужчина, кто-то считает, что в отношениях между партнерами должно царить равноправие. Третьи же убеждены, что доминирующую роль в паре должна играть женщина. Несмотря на стереотипы, если такая властная дама встретит мужчину, готового ей подчиняться, вдвоем они будут по-настоящему счастливы. Астрологи выяснили, под какими знаками рождаются парни, которые охотно отдают пальму первенства в доме своей избраннице.

Лев

Да-да, вы не ослышались, гордые и царственные представители огненного знака готовы находиться у возлюбленной “под каблуком”. Но только при одном условии - если Лев по-настоящему любит и ценит свою спутницу.

В этом случае он с удовольствием уступит ей место у руля и будет выполнять все ее капризы.

Правда, есть еще одна оговорка - избранница должна ценить то, что делает для нее Лев, осыпать его хвалебными словами и ласково почесывать за ушком.

Козерог

Это на людях мужчина-Козерог такой холодный и сдержанный, а дома, наедине с любимой женщиной, он превращается в заботливого и бесконечно преданного партнера. Ради своей дамы уроженец земного знака готов в лепешку расшибиться, и в этом нет ничего плохого, потому что в жены Козерог выбирает достойную такого поклонения женщину. Ради того, чтобы в семье царила гармония, этот знак охотно идет на уступки и компромиссы и часто ставит мнение второй половинки выше своего.

Водолей

Представители воздушного знака рады передать бразды правления в руки своей спутницы. Все дело в том, что мужчина-Водолей - “свободный художник”, который мало что понимает в бытовых и многих других вопросах. Ему намного комфортнее жениться на женщине, которая смыслит в жизни больше него, и полностью ей довериться.

Однако это не означает, что Водолей женится исключительно для того, чтобы переложить всю ответственность за свою жизнь на плечи супруги - он на самом деле бесконечно ее любит.

Рыбы

Некоторые мужчины терпеть не могут дарить цветы, устраивать романтические ужины при свечах и другие приятные сюрпризы - но не мужчина-Рыбы. Представители водного знака испытывают настоящее наслаждение от того, что выполняют заветные мечты своей возлюбленной. Они с радостью выслушивают пожелания второй половинки, ловят намеки на то, что принесло бы ей радость, а потом воплощают ее грезы в реальность.