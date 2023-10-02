Идеальные мужья: женам мужчин с этими именами можно только позавидовать

Услышав словосочетание “идеальный муж”, каждая женщина нарисует в своем воображении некий визуальный образ. И если относительно внешности предпочтения у всех разные, то мнения по поводу личностных качеств примерно одинаковы. Заботливый, верный, трудолюбивый, примерный семьянин, - вот примерный перечень черт, которыми должен обладать Мистер Совершенство. И, кстати, такие существуют в реальности!

Андрей

Надежный, верный, трудолюбивый - все это об Андрее. Обладатель этого имени - настоящий подарок для тех, кто мечтает об идеальном муже. Он со школьной скамьи знает, чего хочет добиться в жизни, и твердо следует своему плану. Среди обязательных пунктов - крепкая и любящая семья. Уж с этим-то у Андрея проблем точно не бывает.

На мужчину, нареченного этим именем, заглядываются все без исключения представительницы прекрасного пола.

Однако из всех он выберет только одну-единственную и будет предан ей всю жизнь. Андрей - на все руки мастер, поэтому его избраннице не придется напоминать о сломанном кране или полочке в гостиной - все будет сделано заранее, с любовью и заботой.

Артем

“Первым делом - самолеты, ну а девушки - потом”, - по такому принципу живут многие мужчины. В приоритете у них бизнес и карьера, а отношения с противоположным полом и семья - на втором плане. Артем к числу таких парней точно не относится. Обладатель этого имени начинает задумываться о браке едва ли не после получения аттестата зрелости.

Ответственный и целеустремленный, он успешно совмещает и семью, и карьеру.

Обе сферы жизни у Артема находятся в полной гармонии: в офисе он целиком и полностью отдается работе, а в домашних стенах все время посвящает своим близким. Обладатель этого имени - примерный муж и отец, от которого в восторге не только домочадцы, но и соседи.

Вадим

На первый взгляд Вадим может показаться слишком суровым, но если узнать его получше, становится понятно - под брутальной внешностью скрывается обладатель золотого сердца. Мужчина, нареченный этим именем, готов предложить своей избраннице самое лучшее - он будет трудиться не покладая рук, чтобы она и дети имели все, что только пожелают.

На работе Вадим - истинный лидер, в кругу друзей и дома он также негласный авторитет.

Мудрый и рассудительный мужчина легко решает все проблемы, рядом с ним вторая половинка и наследники чувствуют себя как за каменной стеной. Вадим верен своей избраннице, но требует от нее того же - любой намек на измену может его болезненно ранить.