Идеальные матери и прекрасные хозяйки: лучшие жены по знаку Зодиака

В интернете и глянцевых журналах можно найти множество советов, как стать идеальной женой. Однако некоторым женщинам, даже если они будут в точности следовать каждому пункту статьи, все равно не удастся произвести такое впечатление на мужа и других домочадцев. А вот другим представительницам прекрасного пола не нужны никакие советы и руководства - они от природы являются отличными супругами и хозяйками. Астрологи выяснили, под какими знаками рождаются дамы, которые как будто бы созданы для семейной жизни.

Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца - образцово-показательные хозяюшки. В их доме всегда уютно и чисто, дети довольны и счастливы, а муж пылинки с нее сдувает. Представительницы земного знака от природы наделены всеми качествами идеальной супруги.

Они с легкостью ведут домашнее хозяйство и даже при минимуме средств могут создать милое семейное гнездышко.

Рак

Представительницы водного знака посвящают семье и дому всю себя без остатка. Женщина-Рак - по-настоящему заботливая, ласковая, внимательная жена и мать, для которой счастье и смысл всей жизни заключаются в благополучии домочадцев. Она не пожалеет сил и средств для того, чтобы в ее доме всегда было комфортно, уютно и хорошо всем без исключения - и членам семьи, и гостям.

Дева

Практичная и предприимчивая Дева - лучшая спутница жизни для мужчин, которые ищут не просто жену, а друга и соратника. Уроженка этого знака уж точно не будет ссориться со своим избранником по пустякам - любые конфликты Дева предпочитает решать мирно, с помощью конструктивных бесед.

Свой дом женщины этого знака могут сделать просто идеальным, как на картинке в журнале.

Весы

Женщина-Весы постоянно находится в поисках гармонии. Представительницы этого воздушного знака - прекрасные жены и матери, которые всегда готовы выслушать и поддержать своих домочадцев. При этом дама-Весы с легкостью способна построить успешную карьеру. Энергии и ресурсов уроженок этого знака хватит на то, чтобы реализовать себя сразу в нескольких сферах жизни.

Рыбы

Жены, появившиеся на свет под знаком Рыб, обладают мощной интуицией. Астрологи рекомендуют мужьям, да и другим домочадцам этих женщин, почаще прислушиваться к их советам.