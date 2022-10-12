Идеальные и неприступные: женщин этих 3 знаков мужчины готовы добиваться всю жизнь

Сердце красавицы, как известно, непостоянно, но это еще полбеды. Куда хуже, когда прекрасная дама настолько холодна и неприступна, что невольно возникает вопрос: а есть ли у нее сердце вообще? По словам астрологов, железные леди, о которых могут сломать зубы даже самые известные ловеласы, рождаются под определенными созвездиями. Они рассказали, к представительницам каких знаков ни на кривой козе, ни на белом коне не подъедешь.

Рыбы

Представительницы водного знака - настоящие принцессы. Те самые, из советских мультфильмов, которые поют то “ни-че-го я не хочу”, то “а я не хочу, не хочу по расчету!”. Ключевое слово здесь, как можно заметить, “не хочу”. В ответ на ухаживания поклонников Рыбки трагично возводят глаза к потолку, словно спрашивая небо, за что же на их несчастную голову такое наказание свалилось.

Стоит ли говорить о том, что потенциальные претенденты на руку и сердце принцессы в этот момент чувствуют себя как минимум неловко, как максимум - униженно?

Впрочем, самые упорные могут погулять под окнами башни Рыбок десятилетие-другое. Может, смилуется и удостоит ласковым взглядом.

Козерог

Если Рыбки - принцессы, то женщина-Козерог, безусловно, королева. Сильная и самодостаточная, которая привыкла сама вкалывать на благо престола.

Рыцари и армии наемников - для слабаков, дама-Козерог лично поведет своих людей в поход и без победы не вернется.

Ну и чем, скажите на милость, может удивить такую незаурядную особу какой-то там мужик? Нет, на самом деле, где-то там, в глубине души, под слоем волей-неволей приобретенных мужских качеств, представительница земного знака мечтает о том, кто красиво войдет в ее независимую жизнь, снимет с плеч тяжкое бремя контроля и власти и ласково заберет бразды правления в свои сильные руки… А потом она смотрит на своих 40 котиков, приходит в себя и отправляется вкалывать дальше.

Водолей

Уроженки воздушного знака - насмешницы-русалки, которые завлекают мужчин своим серебристым голоском, прелестным лицом, обещаниями показать морское дно и сделать его владыкой. Опьяневший от счастья поклонник на радостях сделает все, о чем его попросит женщина-Водолей - и цветок папоротника найдет, и шлемом воду из озера вычерпает, и сундук с сокровищами найдет, лишь бы угодить и доказать серьезность своих намерений. Вот только на практике обещания Водолея вовсе не означают, что она всерьез будет их выполнять.