«Идеальную» семью принца Уильяма растоптали: хватило одного правдивого снимка
Наследник престола и его супруга выставили себя на посмешище.
Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон — образец для подражания. По крайней мере, на публике супруги не устают изображать идиллию, царящую в их отношениях. Возлюбленные стараются сделать все возможное, чтобы выглядеть идеальной семьей.
Например, недавно они вышли в свет вместе со своими детьми. Вот только кадр держащегося за руки семейства не произвел на интернет-пользователей должного впечатления. Они растоптали принца и принцессу Уэльских, подняв их на смех.
Одни обратили внимание на редеющую шевелюру Уильяма, которая явно его не красит. Другим не понравилась фигура Миддлтон, напоминающая сушеную воблу. Были и такие, кто посмеялся над самим снимком, посчитав его крайне неудачным.
«А принц все лысее и лысее», «Или сильно вытянули фото, или Кейт просто невероятно худая», «Муженек совсем оплешивел, в папу превращается», «Фото из рубрики показалось. Миддлтон вручили в руку огромный фонарь, и она типа его тащит», — гласят комментарии в Сети.