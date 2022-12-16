«Идеальную» семью принца Уильяма растоптали: хватило одного правдивого снимка

Наследник престола и его супруга выставили себя на посмешище.

Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон — образец для подражания. По крайней мере, на публике супруги не устают изображать идиллию, царящую в их отношениях. Возлюбленные стараются сделать все возможное, чтобы выглядеть идеальной семьей.

Например, недавно они вышли в свет вместе со своими детьми. Вот только кадр держащегося за руки семейства не произвел на интернет-пользователей должного впечатления. Они растоптали принца и принцессу Уэльских, подняв их на смех.

Одни обратили внимание на редеющую шевелюру Уильяма, которая явно его не красит. Другим не понравилась фигура Миддлтон, напоминающая сушеную воблу. Были и такие, кто посмеялся над самим снимком, посчитав его крайне неудачным.