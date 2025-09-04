«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха

Когда в 2013 году Джеймс Ван выпустил «Заклятие», критики в голос твердили: это один из самых страшных хорроров за всю историю жанра. С тех пор франшиза разрослась до целой киновселенной: «Анабель», «Проклятие монахини» и другие существа — но сердцем оставалась история семьи Уорренов, исследователей паранормального.

Теперь настал момент проститься. Финальную часть снимает Майкл Чавес, и именно он ставит точку в истории Эда и Лоррейн Уорренов. В России фильмы выйдет 15 сентября.

О чем последний фильм

На этот раз супруги сталкиваются с делом семьи Смерл, купившей дом мечты на тихой улице Среднего Запада. Жизнь быстро превращается в кошмар: шаги в темноте, шепот, доносящийся из стен, и тени, которые пугающе похожи на что-то сверхъестественное.

Для Уорренов это расследование становится самым зловещим в их карьере. Им придется не только помочь новой семье, но и защитить себя от зла, которое явно решило пойти ва-банк.

Реакция первых зрителей

Мировая премьера состоится 5 сентября, но закрытые показы уже прошли. На Rotten Tomatoes — скромные 62% свежести. Но критики и зрители, как это часто бывает, прочувствовали по-разному.

Кто-то записывал минусы в блокнот, а простые фанаты хоррора… визжали, подпрыгивали, хватались за кресла. То есть делали именно то, чего ждешь, когда покупаешь билеты на ужастик.

Франшиза вернулась! Четвертая часть — идеальное завершение, — пишут в Сети.

И да, пасхалки — на месте. В фильме спрятано достаточно отсылок, чтобы поклонники с интересом ставили галочки в голове. Многие отнеслись сентиментально к сценам с Уорренами, потому что это последний раз, когда мы видим их вместе.

Очень страшно, но в то же время трогательно! Это одна из лучших частей франшизы "Заклятие", — отметили зрители.

Почему прощание не кажется настоящим

Уоррены старели вместе с аудиторией. Сначала они были героическими «охотниками на привидений», но с каждой частью становились ближе и человечнее. Немного грустно признавать: точка в их истории должна быть поставлена.

Но разумеется, студия осторожно приоткрыла дверь: история закончена… пока что.

Мы все знаем, как это работает: через пару лет вполне реально появится какая-нибудь история про юных Уорренов. Уж слишком много золота в этом руднике, чтобы от него так просто отказываться.

