Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)

Незадолго до своей смерти Александр Градский был совсем плох. Музыкант не мог самостоятельно ходить и передвигался по студии шоу «Голос» на медицинской каталке. И если под конец жизни исполнитель не сходил с голубых экранов, то в молодости на телевидении его не жаловали.

Персоной нон грата артист стал из-за прямоты суждений и слишком яркой, нестандартной внешности. Дерзкий образ композитора не вписывался в консервативный советский формат.

В Сети есть архивные кадры маэстро, с которых на интернет-пользователей смотрит умопомрачительный мачо с идеальным телом и роскошной шевелюрой. Было время, когда певец и актер сводил всех с ума своей красотой. Неудивительно, что женщины штабелями падали к ногам знаменитости.