Идеальное свидание Весов раскрыто: вот как лучше провести время

Любимого человека постоянно хочется удивлять и радовать. Когда стандартные свидания в кафе, кинотеатре или парке набивают оскомину, хочется придумать что-нибудь особенное, чтобы встреча осталась в памяти надолго. Астрологи советуют обратиться за подсказкой к звездам. Знак зодиака избранника подскажет, какой сюрприз уж точно придется по душе представителю того или иного созвездия. Рассказываем, какой сценарий романтического свидания приведет в восторг людей, рожденных под знаков Весов.

Домашняя вечеринка

Все представители воздушной стихии обожают общение. Они способны болтать часами напролет, с легкостью перескакивая с одной темы на другую. Диапазон их интересов настолько широк, что, кажется, им под силу поддержать любую тему - от новинок кино до философских трактатов.

Поэтому при планировании очередной романтической встречи с Весами звезды советуют задуматься о походе на домашнюю вечеринку. Уроженцы этого знака будут в восторге от перспективы хорошо провести время в приятной компании, совместить два в одном - свидание и встречу с друзьями.

Кто-то может удивиться и сказать, что свидание предназначено для двоих, и вечеринка - не самое подходящее место для уединения.

Это действительно так, но только не в случае с воздушным знаком. Весы найдут время и для общения с приятелями, и для нежностей с избранником.

Кроме того, во время такого свидания у партнера появляется прекрасная возможность в очередной раз убедиться в исключительности Весов. Представители этого знака любят и умеют веселиться, но в то же время не перегибают палку, они остаются утонченными даже в разгар веселья.

Люди, рожденные под этим знаком, способны привнести изюминку в любую вечеринку, одно лишь их присутствие создает в компании особенную теплую атмосферу. Весы постоянно фонтанируют идеями, придумывают новые конкурсы и способы весело и с пользой провести время.

Как вариант, можно предложить Весам вместе организовать подобный праздник для своих друзей и знакомых.

Представители знака с энтузиазмом откликнутся на это предложение и приложат все усилия, чтобы домашний праздник получился ярким и по-настоящему запоминающимся.

Как уже было сказано, наличие третьих лиц никак не помешает романтике.

Взгляды, которыми Весы будут обмениваться с партнером, мимолетные прикосновения и игривые реплики привнесут в отношения что-то новое, в конце концов, всегда есть возможность уйти вместе на балкон и полюбоваться небом.