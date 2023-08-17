Идеальное свидание: вот как покорить сердце Близнецов на первой встрече

Представители воздушных знаков - натуры творческие, неординарные. Классические варианты свиданий вроде похода в кино, прогулки по парку или ужина в ресторане им быстро наскучивают. Второй половинке приходится изрядно пораскинуть мозгами, чтобы придумать нечто необыкновенное, способное привести Близнецов в детский восторг. Астрологи решили облегчить им задачу и подсказать, какое свидание уж точно останется в памяти этого знака навсегда.

Близнецы

Как правило, для свиданий влюбленные выбирают такие места, где никто не будет мешать им наслаждаться обществом друг друга. Кафе, где можно уединиться за отдельным столиком, кинотеатр с его задними рядами, предназначенными специально для парочек - вот только несколько примеров.

Однако в случае с Близнецами все обстоит несколько иначе. Представители воздушного знака не прочь отправиться на романтическую встречу туда, где будет много народу. Поэтому астрологи советуют удивить этот знак, пригласив его на тематическую вечеринку.

Общительные Близнецы придут в восторг еще до начала самого торжества.

Если на вечеринке будет дресс-код, они с удовольствием займутся подготовкой, придумают костюмы и грим, закупят все необходимое. Фантазия у воздушного знака богатая, а тут есть где разгуляться!

Коммуникабельные и яркие Близнецы вместе со своей второй половинкой станут настоящими звездами вечеринки. Этот знак будет искрометно шутить, участвовать в конкурсах, знакомиться с новыми людьми. При этом не забудет он и о своем партнере - тот не почувствует себя обделенным вниманием.

Еще один вариант для свидания с Близнецами - поход на квиз.

Уроженцы этого знака славятся своей эрудицией, кроме того, они обожают ее демонстрировать. Поэтому участие в викторине точно придется ему по душе - можно и на людей посмотреть, и себя показать во всей красе.

Кстати, в большинстве популярных квизов могут принимать участие даже команды, состоящие из двух человек.

Поэтому можно отправиться туда без дополнительной “группы поддержки”, состоящей из друзей. Главное - зарегистрироваться на игру заранее.

Одним словом, Близнецам понравится свидание, где им будет дана возможность блеснуть своим красноречием или талантом. Среди других вариантов - поход в караоке, участие в танцевальном, кулинарном или любом другом мастер-классе на интересную обоим партнерам тематику.