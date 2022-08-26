Идеальное совпадение: эти пары знаков Зодиака никогда не расстанутся

Встретить свою вторую половинку - задача не из легких. Важно, чтобы партнеры совпадали даже в мелочах и идеально дополняли друг друга. Астрологи рекомендуют при знакомстве с представителем противоположного пола обращать внимание на его знак зодиака - он подскажет, насколько вы совместимы в любви. Рассказываем, какие знаки настолько хорошо подходят друг другу, что смогут прожить вместе до глубокой старости.

Весы и Водолей

Представители воздушной стихии не испытывают проблем с взаимопониманием. Встретившись, два этих знака понимают, что у них множество общих интересов, но, помимо духовного, они испытывают друг к другу еще и физическое притяжение.

И Весы, и Водолей - настоящие эстеты, которым важно, чтобы их чувство прекрасного совпадало с партнером, и в этом плане между ними также царит гармония.

Вместе они способны построить такой союз, в котором будет комфортно обоим половинкам.

Стрелец и Близнецы

Сочетание огня и воздуха - это даже звучит необычно и красиво. Когда встречаются дети эти двух стихий, такие как Стрелец и Близнецы, между ними возникает густая химия, заметная даже окружающим.

В чем-то эти знаки похожи - активные, коммуникабельные, творческие, но в то же время они отличаются, а значит, не наскучат друг другу.

У них отлично налажено взаимопонимание, а потому их союз будет по-настоящему крепким и продолжительным.

Рыбы и Скорпион

Эти знаки находятся под покровительством одной и той же стихии - воды. Люди, рожденные под этими знаками, стремятся к созданию семьи, но вместе с тем им нужно ощущение внутренней свободы, возможности время от времени уходить вглубь себя без упреков со стороны партнера. Рыбы и Скорпион способны дать друг другу такую независимость, поскольку оба нуждаются в ней и прекрасно понимают избранника.

Основанный на принятии и доверии, их брак будет успешным и нерушимым.

Рак и Телец

Представители водного и земного знака одинаково нуждаются в создании крепкой семьи, домашнего очага, в чутких и гармоничных отношениях. Встретившись, они понимают, что найдут все это в отношениях друг с другом. Возможно, со стороны Рак и Телец кажутся скучной парой, между ними не бурлят итальянские страсти, однако они им и не нужны.