Идеальное пальто для женщин в возрасте 50+: будете в нем стройной как березка

Наступившая осень — самое подходящее время, чтобы обновить гардероб. Больше всего проблем обычно вызывает приобретение верхней одежды. Мало того, что пальто и куртки недешево обходятся, так еще и хочется выбрать такие модели, которые будут не только модными, но и качественными, подходящими фигуре.

С последним часто возникают сложности. Женщины в возрасте иногда избегают пальто, считая, что массивная верхняя одежда только портит их облик, добавляя полноты. Однако на самом деле можно выбрать ту модель, которая превратит даже пышку в стройняшку.

Стилисты советуют отказаться от вариантов с накладными карманами, большими пуговицами и акцентными молниями, чтобы не искажать пропорции фигуры. Лучше обратить внимание на классические силуэты в светлых оттенках.

Лишние объемы поможет скрыть широкий крой и спущенная линия плеча. Если похвастаться узкой талией нельзя, то не стоит и акцентировать на ней внимание с помощью пояса.