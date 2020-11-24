«Идеальное лицо, ни морщиночки!»: 65-летняя Лариса Долина удивила поклонников телешоу

Лариса Долина продолжает поражать поклонников своими внешними данными. Несмотря на возраст, она по-прежнему хорошо выглядит. Об этом свидетельствуют кадры с телешоу и фотографии, которые появляются в социальных сетях.

На днях продюсер Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в социальной сети серию фотографий, сделанных во время съемок шоу «Суперстар!» на НТВ. На одном из снимков рядом с Дробышем Лариса Долина. У артистки зачесаны назад волосы, что полностью открывает ее лоб, глаза и лицо, на котором сделан яркий макияж с ало-красными губами и пышными ресницами. Пользователи социальной сети восхищенно отметили, что Лариса Александровна великолепно выглядит в свои 65 лет.

«Идеальное лицо, ни морщиночки!», «Лариса Долина великолепно выглядит. Очень люблю ее голос», «Долина, реально, потрясно выглядит! Без преувеличения», «Красотка, Лариса!» — комментируют поклонники певицы под постом.

Напомним, Лариса Александровна участвует в телешоу в качестве приглашенного члена жюри. При этом певица в рамках программы вышла и на сцену. Долина выступила в дуэте с бывшей участницей группы «Тату» Юлией Волковой и спела знаменитую песню «Нас не догонят». В конце номера две звезды крепко обнялись.