Идеальная женщина: Софи Лорен смогла разрушить брак советского футболиста

Находясь в законном браке с балериной Валентиной Птицыной, легендарный советский футболист Валерий Воронин мечтал о Софи Лорен. Именно ее спортсмен считал идеалом женской красоты.

Впервые он встретился со знойной итальянкой в аэропорту. Воронин не мог упустить такой возможности и тут же подошел к женщине, которую «боготворил». Правда, заговорить с Лорен футболист, не знающий итальянского, не смог. Тогда актриса подумала, что он очередной фанат, и равнодушно расписалась на протянутой ей открытке.

Эта встреча не была последней. Когда Лорен прилетела в Москву на кинофестиваль, футболист отыскал ее, но и на этот раз не сумел добиться взаимности. Тем не менее без серьезных последствий не обошлось.

Хоть Лорен и не крутила роман с Ворониным, она смогла разрушить его брак. Птицына узнала о том, что ее супруг ухлестывал за артисткой: отношения пары испортились и в результате дело дошло до развода.