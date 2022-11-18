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Киноафиша Статьи Идеальная пародия: не поверите, кто озвучил Джигарханяна в «Собаке на сене» (фото)

Идеальная пародия: не поверите, кто озвучил Джигарханяна в «Собаке на сене» (фото)

18 ноября 2022 08:00
Идеальная пародия: не поверите, кто озвучил Джигарханяна в «Собаке на сене» (фото)

Зрители так и не поняли, что их обвели вокруг пальца.

В фильме Яна Фрида «Собака на сене» Армен Джигарханян засветился в роли Тристана, слуги Теодора. Многие поклонники даже не догадывались о том, что своего героя актер озвучил не сам.

Голос персонажу подарил Игорь Ефимов. У знаменитости получилась идеальная пародия: его интонацию и тембр было невозможно отличить от тех, которыми мог похвастаться именитый актер. Именно после этой работы артиста окрестили королем дубляжа. Всего на его счету 60 озвученных ролей.

Идеальная пародия: не поверите, кто озвучил Джигарханяна в «Собаке на сене» (фото)

Причина, по которой Джигарханян не стал озвучивать своего персонажа, оказалась весьма банальной. Артист был слишком жаден до работы и не хотел пропадать в студии звукозаписи в тот момент, когда мог находиться на съемочной площадке другого проекта. Как бы там ни было, пел Тристан все же голосом самого Армена Борисовича. По всей видимости, с вокальными данными у Ефимова дела обстояли гораздо хуже.

Фото: Кадр из фильма «Собака на сене», 1977, «Крутой поворот», 1979
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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