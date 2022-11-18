Идеальная пародия: не поверите, кто озвучил Джигарханяна в «Собаке на сене» (фото)

Зрители так и не поняли, что их обвели вокруг пальца.

В фильме Яна Фрида «Собака на сене» Армен Джигарханян засветился в роли Тристана, слуги Теодора. Многие поклонники даже не догадывались о том, что своего героя актер озвучил не сам.

Голос персонажу подарил Игорь Ефимов. У знаменитости получилась идеальная пародия: его интонацию и тембр было невозможно отличить от тех, которыми мог похвастаться именитый актер. Именно после этой работы артиста окрестили королем дубляжа. Всего на его счету 60 озвученных ролей.

Причина, по которой Джигарханян не стал озвучивать своего персонажа, оказалась весьма банальной. Артист был слишком жаден до работы и не хотел пропадать в студии звукозаписи в тот момент, когда мог находиться на съемочной площадке другого проекта. Как бы там ни было, пел Тристан все же голосом самого Армена Борисовича. По всей видимости, с вокальными данными у Ефимова дела обстояли гораздо хуже.