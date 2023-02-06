Идеальная формула успеха: стать «Мисс Вселенная» может каждая россиянка

Модель Анна Линникова из Оренбурга стала одной из самых известных персон этого года. Совсем недавно девушка завоевала титул «Мисс Вселенная» и прославилась на весь мир. Как 22-летней россиянке удалось достичь таких невероятных высот?

Анна стала примером для подражания у многих девочек по всему земному шару. Чтобы достичь своих целей и стать титулованными красавицами, Линникова посоветовала юным поклонницам оставаться собой, помнить о своей уникальности и верить в себя вопреки обстоятельствам. По мнению «Мисс Вселенной», нужно каждый день стараться быть лучше и наблюдать за своим прогрессом.

А вот на что не стоит обращать внимание, так это на отказы. Успех к Анне не пришел внезапно, ведь ей приходилось неоднократно слышать на кастингах нет. Модель огорчалась, а потом поняла, что она не обязана всем нравиться и быть идеальной для всего мира. Поэтому не нужно отчаиваться, ведь рано или поздно старания и стремления оценят по достоинству. Об универсальном секрете успеха Анна Линникова рассказала журналистам издания BLITZ+.