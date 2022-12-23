Идеальная фигура Елены Яковлевой доступна каждой россиянке: все дело в компоте

В 61 год Елена Яковлева может похвастаться стройной фигурой. Оказалось, что дело вовсе не в потрясающей генетике или занятиях спортом. Секрет знаменитости кроется в другом.

По словам актрисы, для того чтобы не обзаводиться лишними килограммами, необходимо отдыхать. По этой причине она никогда не забывает уделять достаточное количество времени полноценному сну. Однако дело не только в этом. Без особенного подхода к питанию тут не обошлось.

Во время завтрака звезда экрана может пуститься во все тяжкие и позволить себе сразу несколько блюд — например, оладьи из куриной печени, гречневую кашу и чай. А вот в обед и на ужин Яковлева балует себя только первым или вторым, но порой случается так, что их ей заменяет компот.

Если же артистка чувствует голод, а до обеденного времени еще далеко, то в ход идет горсть орехов. Также Яковлева не прочь «перекусить» чашечкой зеленого чая с молоком без добавления сахара.