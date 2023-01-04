Идеальная фигура довела до беды: гляньте, что стало с первой красавицей СССР (фото)

Многие актеры ради роли изнуряют себя диетами. Не избежали этой участи и яркие звезды советского кинематографа. В их числе оказалась, например, Любовь Руденко.

Популярность пришла к актрисе в 80-е годы. Тогда она стала первой красавицей СССР, от которой было невозможно оторвать взгляд. Между тем многие даже не догадывались, каких усилий артистке стоило поддерживать себя в форме.

Знаменитость была готова на все, лишь бы ее фигура стала идеальной. Руденко решила, что без диет ей точно не обойтись. Из всех возможных вариантов она выбрала, пожалуй, самый опасный.

Любовь Николаевна начала питаться исключительно помидорным супом. Подобное питание довело до беды — у звезды возникли серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Врачи предупредили актрису, что если она продолжит в том же духе, то заработает сахарный диабет. В результате артистка одумалась и полностью исключила из своего рациона помидоры. Со временем лишний вес вернулся к Руденко, и сегодня она уже не может похвастаться тонкой талией.