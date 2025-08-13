Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

По версии одного из историков, всему виной стал лексикон визиря.

В турдизи «Великолепный век» казнь Ибрагима-паши подаётся как неизбежный итог его вражды с Хюррем. Мол, коварная наложница нашептала султану, великий визирь зазнался — и конец. Но реальная история куда сложнее.

Сулейман и Ибрагим были друзьями детства, почти братьями, и их разрыв — это не просто интриги гарема, а трагедия власти, гордыни и… одного рокового оскорбления.

«Дрессировщик султана»: как Ибрагим сам копал себе могилу

Ибрагим действительно позволял себе опасную дерзость. Историки подтверждают: он называл себя «дрессировщиком Сулеймана», намекая, что султан без него не принимает решений. В военном походе он якобы велел именовать себя «султаном», а ещё оклеветал дефтердара Искендера-эфенди — близкого к Сулейману чиновника.

Но, возможно, последней каплей стала одна фраза.

Оскорбление, которое стоило Ибрагиму жизни

Османский историк Гелиболулу Мустафа Али приводит любопытную версию: Ибрагим в сердцах назвал Сулеймана «турком» — и это было смертельной ошибкой.

В Европе Сулеймана и правда звали «Великим турком», но в самой Османской империи это слово могло звучать как унижение. Особенно для грека Ибрагима — для него «турок» было почти что ругательством.

Ещё в юности, играя в шахматы, Ибрагим бросил Сулейману: «Эй, турок!» — когда тот сделал неверный ход. Будущий султан холодно ответил: «Мои предки из Туркестана. Я турок. Никогда больше не говори мне этого».

Но Ибрагим не усвоил урок. В роковую ночь 1536 года он снова сказал: «Bre Turk!» («Отвали, турок!»). Сулейман не стал спорить — просто отправил за ним палачей.

Ибрагим сам переступил роковую грань. Не Хюррем его погубила — его погубила уверенность, что дружба сильнее империи.

