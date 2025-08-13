Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

13 августа 2025 19:05
Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

По версии одного из историков, всему виной стал лексикон визиря.

В турдизи «Великолепный век» казнь Ибрагима-паши подаётся как неизбежный итог его вражды с Хюррем. Мол, коварная наложница нашептала султану, великий визирь зазнался — и конец. Но реальная история куда сложнее.

Сулейман и Ибрагим были друзьями детства, почти братьями, и их разрыв — это не просто интриги гарема, а трагедия власти, гордыни и… одного рокового оскорбления.

«Дрессировщик султана»: как Ибрагим сам копал себе могилу

Ибрагим действительно позволял себе опасную дерзость. Историки подтверждают: он называл себя «дрессировщиком Сулеймана», намекая, что султан без него не принимает решений. В военном походе он якобы велел именовать себя «султаном», а ещё оклеветал дефтердара Искендера-эфенди — близкого к Сулейману чиновника.

Но, возможно, последней каплей стала одна фраза.

Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

Оскорбление, которое стоило Ибрагиму жизни

Османский историк Гелиболулу Мустафа Али приводит любопытную версию: Ибрагим в сердцах назвал Сулеймана «турком» — и это было смертельной ошибкой.

В Европе Сулеймана и правда звали «Великим турком», но в самой Османской империи это слово могло звучать как унижение. Особенно для грека Ибрагима — для него «турок» было почти что ругательством.

Ещё в юности, играя в шахматы, Ибрагим бросил Сулейману: «Эй, турок!» — когда тот сделал неверный ход. Будущий султан холодно ответил: «Мои предки из Туркестана. Я турок. Никогда больше не говори мне этого».

Но Ибрагим не усвоил урок. В роковую ночь 1536 года он снова сказал: «Bre Turk!» («Отвали, турок!»). Сулейман не стал спорить — просто отправил за ним палачей.

Ибрагим сам переступил роковую грань. Не Хюррем его погубила — его погубила уверенность, что дружба сильнее империи.

Ранее мы писали: «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков Читать дальше 12 августа 2025
Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Читать дальше 12 августа 2025
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город «Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город Читать дальше 14 августа 2025
Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Читать дальше 13 августа 2025
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты» Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты» Читать дальше 14 августа 2025
Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа Читать дальше 14 августа 2025
Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат) Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат) Читать дальше 14 августа 2025
Тим Бертон рассказал, как создавал ту самую анимационную сцену из второго сезона «Уэнсдэй» Тим Бертон рассказал, как создавал ту самую анимационную сцену из второго сезона «Уэнсдэй» Читать дальше 14 августа 2025
Создатель «Офиса» раскрыл причину выбора газетной редакции для тематики будущего спиноффа — идея сильно отличается от того, как строился оригинальный сериал Создатель «Офиса» раскрыл причину выбора газетной редакции для тематики будущего спиноффа — идея сильно отличается от того, как строился оригинальный сериал Читать дальше 14 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше