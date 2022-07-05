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«И знать не знает»: вот что скрывает избранник от 68-летней Вайкуле

5 июля 2022 14:55
«И знать не знает»: вот что скрывает избранник от 68-летней Вайкуле

Бизнес певицы переживает непростые времена.

68-летняя Лайма Вайкуле столкнулась с неудачами в бизнесе. По слухам, компания «Лайма Лайв» накопила множество долгов. Общая сумма задолженности пока оценивается в 5 тысяч евро, а это около 300 тысяч рублей.

Вероятнее всего, полоса невезения связана с тем, что традиционный музыкальный фестиваль, который каждый год устраивала певица в Юрмале, уже давно не проводится. А именно за его организацию и отвечала фирма артистки. Из-за постоянных переносов Лайма фактически осталась без заработков и терпит убытки. Певица также последние несколько месяцев не дает концертов.

Причем, как выяснило издание «Телепрограмма. Pro», Вайкуле о долгах даже не подозревает. Избранник певицы Андрей Латковский признался, что всеми финансовыми делами артистки занимаются специальные люди. Откуда взялись долги, он затруднился объяснить, предположив, что компания забыла что-то оплатить. Но от Лаймы, в любом случае, это удается скрыть.

«И знать не знает про это», — пояснил Латковский.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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