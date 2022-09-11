И здесь русский след: вот чего зрители не заметили в «Гарри Поттере»

В серии фильмов о Гарри Поттере интерьеры замка Хогвартс были созданы с мельчайшими деталями. Режиссеры не только стремились воплотить на экране обстановку, описанную в книгах Джоан Роулинг, но и добавить в нее свои изюминки. Неудивительно, что и сейчас, спустя 21 год после премьеры первой части франшизы, внимательные зрители находят в кадрах любопытные объекты.

Например, пользователи Сети обратили внимание на картины, украшающие стены школы для волшебников. Оказалось, что создатели поттерианы очень ценят русское искусство — а как иначе объяснить тот факт, что там оказались сразу три работы наших художников. В кабинете Дамблдора можно заметить «Портрет Ивана Грозного» работы Виктора Васнецова. Только вместо меховой шапки голову монарха украшает красная шляпа, сообщает Дзен-канал «ARTПатруль ».

А в коридорах Хогвартса висят две картины Ильи Репина: «Отдых. Портрет В.А. Репиной, жены художника» и «Протодьякон». Герои на них тоже несколько изменены — их головы украшены остроконечными шляпами.